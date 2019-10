Atelier temporanei, la nuova bozza apre a un modo diverso di fare affari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA TROVATAPORDENONE Nelle grandi città non sarebbe neanche una notizia. Ma il futuro, si sa, in provincia bussa sempre un po' in ritardo. E a volte si nasconde dietro a un piccolo paragrafo di un regolamento analizzato punto per punto da un consiglio comunale. È quello che è successo e sta succedendo a Pordenone, dove all'interno della lunga discussione relativa alla ridefinizione dei parametri del commercio, si è annidato un punto importante, destinato a cambiare la faccia di alcune zone della città, specialmente di quelle più in...