Atap cambia padrone Friulia compra le quote

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ASSEMBLEAPORDENONE Nonostante non fosse all'ordine del giorno dell'assemblea di ieri il futuro assetto societario dell'Atap è stato il tema più importante discusso dai soci della società, cioé i Comuni e i piccoli azionisti privati (una parte dei dipendenti o ex dipendenti). A tracciare la possibile strada che possa portare alla vendita delle azioni e nel contempo a mantenere il servizio di trasporto locale in mano pubblica è stato il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani in veste di socio di maggioranza relativa. Il municipio...