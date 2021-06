Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CAMPAGNAPORDENONE L'ennesimo dietrofront che rischia di far male. E soprattutto di rallentare l'altro binario delle vaccinazioni, cioè quello dedicato ai più giovani e basato in modo esclusivo sull'uso dei vaccini a tecnologia a Mrna, cioè su Pfizer e Moderna. Il caso AstraZeneca irrompe anche in Friuli Venezia Giulia, dove proprio in questi giorni sarebbero in programma circa 16mila richiami basati proprio sul prodotto che ieri il...