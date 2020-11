L'ARCHIVIAZIONE

PORDENONE «È stata chiesta l'archiviazione in quanto non sono emerse violazioni di carattere penale né sul fronte delle normative sul lavoro né su quello delle leggi sull'immigrazione». Il procuratore della Repubblica di Pordenone Raffaele Tito ha ripercorso ieri, davanti alla commissione Lavoro della Camera dei Deputati che ne aveva chiesto l'audizione, le indagini che erano seguite alla presentazione dell'esposto (nel maggio 2018) da parte del sindacato degli addetti civili italiani della Base Usaf di Aviano. L'esposto - è stato ricordato davanti alla commissione presieduta da Debora Serracchiani - non ipotizzava precisi reati ma chiedeva di valutare l'eventualità di violazioni sia delle norme contrattali lavorative che delle leggi in materia di immigrazione. Il tema è quello delle assunzioni di personale civile americano (solitamente familiari dei militari o gli stessi militari in pensione) nei posti e nei ruoli che - secondo Cisl e Uil - spetterebbero invece al personale civile italiano. «L'indagine è iniziata con una serie di attività acquisitive nella Base Usaf e con la richiesta di diversi pareri a quattro ministeri. Ma la cosa più complessa è stata la ricostruzione della normativa della materia». Tutti i pareri dei ministeri di Esteri, Lavoro, Difesa e Interno, escludono profili penali della vicenda. «In particolare - ha aggiunto il procuratore - nel parere del ministero del Lavoro si spiega che per i lavoratori degli enti di diritto internazionale su suolo italiano non è richiesto alcun nullaosta. A me pare evidente - sottolinea il magistrato - che una base del governo Usa sia un ente di diritto internazionale con sede in Italia». L'altra questione spinosa in tema di immigrazione era legata ai visti del personale statunitense. «Il parere del ministero degli Esteri - ha spiegato Tito - ci dice che i visti per missione non valgono solo per i militari ma anche per il personale al seguito, che dunque può lavorare all'interno delle basi. Diverso sarebbe il caso di lavoro di personale americano fuori dalla base». Alla richiesta di precisazioni da parte della commissione il magistrato ha poi aggiunto: «Io stesso avevo suggerito ai presentatori dell'esposto di procedere con una causa di lavoro. Mi rendo conto che fare causa al governo degli Usa è oneroso e molto difficile. Ma come Procura, non essendoci rilievi penali, dobbiamo alzare bandiera bianca».

