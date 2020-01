Assunzioni al Cro, i primi cinquanta ricercatori dicono addio al precariato

BATTAGLIA LUNGA

PORDENONE Sono cinquantacinque i ricercatori del Cro di Aviano che - con lo scorso primo gennaio - hanno firmato il loro primo contratto di assunzione dopo lunghi anni di precariato. Si tratta di una assunzione a tempo determinato per un periodo di cinque anni, prorogabili per ulteriori cinque. Una conquista importante che arriva dopo anni di battaglie e di proroghe che si susseguivano anno dopo anno senza però mai dare alcuna certezza. La prima tranche di assunzioni da parte dell'istituto pedemontano è stata possibile in seguito al nuovo contratto nazionale della sanità, siglato lo scorso anno, che prevede una stabilizzazione seppure temporanea dei ricercatori precari. I primi assunti hanno risposto all'avviso del bando che il Cro aveva pubblicato prima di Natale. In base ai requisiti previsti dal recente contratto sono entrati oltre cinquanta operatori. Per un'altra parte dei ricercatori - una quarantina - ora ci sarà una nuova verifica dei requisiti sulla base del decreto di fine 2029 allegato alla finanziaria che allarga le maglie dei requisiti precedenti. Nelle prossime settimane si capirà quanti altri precari potranno sperare nell'assunzione. Così come per i circa trenta altri ricercatori che, invece, continuano la loro attività supportati da borse di studio o di lavoro e da accordi con partita Iva. Per quest'ultimo gruppo il percorso sarà più lungo.

IL PERCORSO

Il primo gruppo di ricercatori che ritenevano di avere i requisiti previsti dalla nuova norma (aver prestato servizio in maniera precaria per un periodo precedente al 2027) aveva presentato la richiesta dopo la metà di dicembre. Era stata nominata la commissione di valutazione (presieduta dal direttore scientifico facente funzione Silvia Franceschi) con compito di verificare il possesso dei requisiti dei ricercatori candidati al contratto per l'inquadramento nel profilo professionale appropriato. Oltre 50 sono stati risultati idonei. Venerdì scorso tutti i ricercatori si sono riuniti in assemblea per fare il punto della situazione. Ne corso dell'incontro - forse il primo in molti anni in cui si è respirato un clima di maggiore fiducia e ottimismo da parte di chi ha dovuto confrontarsi con lunghi periodi di precariato - si è stabilito, anche con le organizzazioni sindacali, come proseguire. La prossima settimana, inoltre, è previsto un incontro ministeriale con tutti gli Irccs per definire le modalità di inquadramento del nuovo personale. Inoltre, si capirà quanti altri ricercatori potranno aspirare all'assunzione alla luce della modifica dei requisiti introdotta a dicembre con decreto alla finanziaria del governo.

d.l.

