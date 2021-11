Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

NUOVE NORMEPORDENONE Pronti per le vacanze sugli sci? La stagione invernale sulle piste è pronta a ripartire, ma con nuove norme da rispettare, a partire dal Green pass negli impianti di risalita. Dai nuovi tracciati ai sistemi per non fare code agli impianti, all'obbligo dell'assicurazione per tutti, del casco per i minori di 18 anni e dell'alcoltest anche in pista. Si apre la stagione sciistica e scattano - dal prossimo 5 dicembre - nuove...