PORDENONE Negli ultimi tre giorni non sono mancanti i casi di tensione tra le rappresentanze sindacali e le imprese sulla mancata applicazione dei tredici punti previsti dal protocollo per il lavoro sicuro. In più di qualche situazione le Rsu hanno dovuto chiamare gli ispettori dell'Azienda sanitaria poiché era stata ravvisata la mancata osservazione di alcuni punti del protocollo. Anche se - a sentire le categorie sindacali del comparto industriale - le imprese stanno cercando di adeguarsi alle misure previste nonostante le difficoltà non siano poche. Come per esempio la grande fatica nel reperire le mascherine e gli altri dispositivi di protezione individuale.

Una delle categorie di lavoratori che in questi giorni è maggiormente esposta ai rischi è anche quella dei bancari. In particolare dopo la chiusura di due filiali del Gruppo Intesa nel centro di Pordenone in seguito a un caso di positività riscontrato in un dipendente gli addetti degli istituti di credito hanno timore. Nelle filiali - dove per altro ovviamente non è possibile lo smart working - i clienti continuano ad arrivare nonostante gli appelli lanciati già da giorni a recarsi in banca solo per necessità urgentissime e non rinviabili. Le sigle sindacali dei bancari ieri hanno manifestato la loro forte contrarietà rispetto al fallimento del negoziato nazionale tra il sindacato della categoria e l'Associazione bancari italiani. Mancato accardo anche con Federcasse. «Nonostante la determinazione e la pervicacia della nostra delegazione - ha sottolineato il sindacato autonomo Fabi - unitariamente alle altre sigle sindacali sono rimaste importanti distanze con Federcasse e i Gruppo Cooperativi sulle modalità e gli interventi che devono essere messi in atto in questo straordinario e gravissimo momento. Non sono bastate due giornate di confronto per definire con l'accordo il verbale di accordo condiviso sulle misure di prevenzione e contrasto al virus». Continua a essere ancora difficile la situazione anche all'interno della Base Usaf di Aviano. Dopo le forti denunce del sindacato dei dipendenti civili italiani sul caso è intervenuto anche il consigliere regionale del Pd Nicola Conficoni. «Venuto a conoscenza - ha detto il consigliere - della situazione di difficoltà nel fare rispettare i decreti del governo italiano ho segnalato la vicenda al presidente della Regione Fedriga affinché intervenga per quelle che sono le sue competenza».

