IL CASO

PORDENONE Non si può chiedere l'assegno sociale all'Inps e, dopo averlo ottenuto, emigrare senza avvertire l'istituto di previdenza la propria iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. È il caso di Rosa Bigo, una 78enne di Sacile che nel 2016 si è stabilita negli Stati Uniti. Ieri il Tribunale di Pordenone l'hanno condannata per indebite percezioni di erogazioni a danno dello Stato, reato ipotizzato dal pubblico ministero Monica Carraturo. Il collegio presieduto dal giudice Eugenio Pergola (a latere Iuri De Biasi e Milena Granata) ha inflitto all'imputata sei mesi di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale della pena. Ha anche disposto la confisca dell'importo percepito nonostante non abitasse più in Italia. La somma complessiva è di 26.809 euro, che dovrà tornare nelle casse della Stato.

IL CONTROLLO

La pensionata era incappata in un controllo a campione effettuato dalla Guardia di finanza del Comando provinciale di Pordenone. Periodicamente le Fiamme Gialle verificano se i beneficiari di erogazioni pubbliche hanno i requisiti per ottenere contributi o, come in questo caso, l'assegno sociale dell'Inps. La donna, iscritta all'Aire il 23 giugno 2016, nonostante vivesse all'estero aveva continuato a incassare il sostegno pubblico fino al 1. aprile 2019, data in cui l'Inps ha cessato di versare la somma.

LA DIFESA

L'anziana era difesa dall'avvocato Olga Fabris. Il legale ieri ha concluso per l'assoluzione, ricordano ai giudici che la sua assistita non ha tenuto un comportamento doloso. Semplicemente nei moduli che aveva compilato quando ha chiesto di beneficiare dell'assegno sociale, non c'era alcuna indicazione sul fatto che avrebbe dovuto comunicare eventuali trasferimenti all'estero. «E lei - ha insistito l'avvocato - si è trasferita dooo aver compilato la domanda per l'Inps».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA