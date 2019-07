Assalto con l'esplosivo, caccia a tre ladri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL COLPOPORCIA Il doppio assalto ai Postamat, progettato per la notte tra sabato e domenica dalla banda specializzata nel far saltare in aria gli sportelli con marmotte piene di esplosivo, è stato centrato soltanto a metà. Se a Majano i ladri sono stati costretti a fuggire perchè è scattato il sistema d'allarme dell'ufficio postale, a Porcia tutto è andato come da copione. Il danno fino a ieri non era stato ancora quantificato. Lo sportello nel fine settimana era stato caricato con circa 50mila euro, ma soltanto oggi la direzione sarà in...