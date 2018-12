Aspettando il Natale con zampognari, storie e brulè

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Nel ricco programma prenatalizio promosso dal Comune in collaborazione con le associazioni locali, è stato acceso ieri l'albero di Natale in piazza a Vigonovo. L'accensione è avvenuta al termine di una fiaccolata con tutti gli alunni della Primaria Oberdan e i Grandi dell'Infanzia Rodari accompagnati dagli Zampognari. Oggi, a Vigonovo, verranno proposte animazioni in piazza per i bambini e un piccolo mercato natalizio. Dalle 14.30 nell'area antistante il municipio esibizione degli Zampognari. A seguire le Storie ad alta voce proposte dalla...