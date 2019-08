Asili nido, ora riaprono le iscrizioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Da lunedì 2 settembre a venerdì 29 novembre si riaprono le iscrizioni per accedere ai nidi d'infanzia gestiti dell'Amministrazione comunale che accolgono minori di età compresa tra i tre mesi e tre anni. Nello stesso lasso di tempo si potranno presentare le domande per ottenere - qualora se ne abbia diritto - gli eventuali contributi per la frequenza ai nidi privati accreditati dal Comune di Pordenone. La domanda può essere presentata anche per i bambini la cui data di nascita presunta è prevista entro il 31 dicembre. I moduli per...