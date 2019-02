Asili e scuole praticamente deserti La febbre ha decimato le classi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ASILIPORDENONE Per essere certi che è stato raggiunto il temuto picco influenzale non serve rifarsi ai dati aggiornati diffusi da InfluNet, verificare l'accresciuta affluenza in Pronto soccorso o negli studi medici del nostro territorio, basta vedere che cosa sta succedendo nelle scuole. Da qualche giorno infatti in diverse classi delle materne cittadine, dei nidi e delle elementari gli assenti superano di molto i presenti. Complici il freddo e la condivisione di aule e camerate comuni, i bacilli passano velocemente da bambino a bambino,...