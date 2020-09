Negli asili di Pordenone arrivano i gazebo esterni. Il Comune, infatti, ha affidato alla ditta Studio 5 Srl di Marghera (Venezia) la fornitura e l'installazione delle strutture temporanee che troveranno posto nei cortili delle scuole materne pubbliche della città. I dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi del Comune di Pordenone, infatti, hanno espresso l'esigenza di avere in dotazione gazebo, che permettono di trasformare lo spazio esterno in un luogo più fruibile per gli alunni e garantire un migliore svolgimento delle attività scolastiche e un riparo dagli agenti atmosferici. La ditta Studio 5 srl con sede a Marghera ha effettuato il sopralluogo nelle scuole dell'infanzia interessate alla fornitura dei gazebo, per verificare tutti gli aspetti tecnici e logistici relativi alla loro installazione; la stessa ditta si è resa disponibile a effettuare il servizio di trasporto e montaggio, avvalendosi del proprio personale qualificato e con pluriennale esperienza nel settore prima dell'inizio dell'anno scolastico 2020-2021.

«Per quanto riguarda gli asili - ha spiegato il consigliere Alessandro Basso - l'intervento più importante riguarda l'installazione dei

gazebo. Serviranno a distanziare e sparpagliare i gruppi di bambini durante le attività all'aperto. Sempre negli asili, abbiamo predisposto pareti divisorie nei corridoi, aiutandoci anche con degli elementi di arredo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA