ASFO

FUTURE MAMME,

VIA AGLI INCONTRI

L'Asfo informa che dopo la sospensione legata all'emergenza Covid, riprenderanno gli incontri informativi per le future mamme e papà che sceglieranno di far nascere il proprio figlio al Santa Maria degli Angeli di Pordenone. Gli incontri verranno svolti in modalità telematica su apposita piattaforma. Chi è interessato a partecipare può contattare il numero 0434 399782 (ambulatorio ostetrico) per comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica, al quale verrà poi inviata la data e l'orario dell'incontro con le credenziali necessarie alla partecipazione. Nel primo incontro che si terrà martedì 28 dalle 15 alle 16.30, si parlerà di ambiente, modalità di accesso e operative del punto nascita, modalità di controllo del dolore, allattamento e cura del neonato.

VIOLENZA SULLE DONNE

CODICE ROSSO

CONVEGNO DEL M5S

Si parlerà di Codice rosso, questo pomeriggio, alle 18, nell'Auditorium della Regione di via Roma a Pordenone. La legge a tutela delle donne e dei soggetti deboli vittime di violenza è stata fortemente voluta, l'anno scorso, dal MoVimento 5 Stelle. Un anno dopo, sono proprio le rappresentanze locali del M5S a promuovere un momento di riflessione sulla norma che ha visto relatrice a Montecitorio la pentastellata Stefania Ascari, ospite dell'evento organizzato dalla portavoce comunale Mara Turani. Nel rispetto delle misure anti Covid, è previsto l'accesso previa prenotazione al numero 333 8703622, tramite sms o Whatsapp La diretta sarà online sulla pagina Facebook del MoVimento 5 Stelle Fvg.

