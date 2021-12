COMMERCIANTI

PORDENONE Una presidenza nel segno della continuità rispetto a quella del predecessore Alberto Marchiori, sia pure con sfaccettature diverse. Delinea così Fabio Pillon, nell'appuntamento natalizio dell'Ascom, la futura presidenza, che entrerà nel vivo con il nuovo anno. «Sarà una continuazione che naturalmente avrà delle sfaccettature diverse - spiega -, ma che vuole appunto essere nel segno della continuità, perché tutto quello che ha fatto Alberto Marchiori io l'ho condiviso e quindi c'è sicuramente apprezzamento e condivisione delle linee programmatiche che l'associazione si è data per i prossimi anni. Poi è logico che ogni persona ha le sue caratteristiche e le sue personalità e quindi certamente ci saranno delle piccole varianti, com'è naturale».

Due i progetti principali sui quali la nuova presidenza sarà impegnata. Il primo è Uniti e digitali, per la valorizzazione delle botteghe e per cercare di far capire ai clienti che, oltre al sistema elettronico, ci può essere il sistema tradizionale del commercio. «Vogliamo far capire che siamo loro vicini con la nostra professionalità, le nostre capacità, il nostro servizio e il nostro sorriso». L'altro impegno, ancora più ambizioso, è quello legato ai Distretti del commercio: «Il 13 dicembre è stata sottoscritta una lettera d'intenti fra tutti i sindaci, i commercianti e l'Anci, presentata all'assessore regionale Sergio Emidio Bini e al presidente Massimiliano Fedriga. Lì avremo da lavorare per capire cosa progettare, quali saranno le parti futuribili del commercio e degli stessi centri storici dei nostri paesi, che non possono rischiare di perdere il commercio tradizionale».

«La squadra per me è fondamentale - conclude Pillon -, perché ci vuole condivisione. Il mese di dicembre è un mese transitorio, per capire e prendere possesso degli strumenti dell'associazione, ma sicuramente dai primi di gennaio partiranno tutta una serie di incontri e di verifiche con le categorie per ascoltare, capire e programmare». Infine, i giovani: «Senza di loro non si va da nessuna parte. È vero che per un periodo la parte giovane si è spostata molto in avanti come età, soprattutto nel nostro mondo, ma di giovani in associazione ne abbiamo e dobbiamo valorizzarli, testarli, metterli alla prova e farli avanzare e progredire, per farne i prossimi dirigenti della futura associazione».

