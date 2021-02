IL COMMENTO

PORDENONE «Nessuna dichiarazione di fallimento, ma la conferma di una constatazione che avevamo fatto almeno un anno fa». Sviluppo e territorio e Ascom ritornano sul tema dell'e-commerce. «Dopo un lungo percorso e tanti incontri quotidiani con gli imprenditori locali, abbiamo motivazioni ben precise che ci hanno spinto a non investire. In particolare, almeno il 40 per cento dei negozi del centro fa parte di una catena che ha un proprio e-commerce; la tipologia dei nostri negozi difficilmente si adatta alle regole del digitale; Sviluppo e territorio ha come oggetto sociale la riqualificazione dei centri storici, ossia portare la gente in centro, non lasciarla a casa ad acquistare online; noi non siamo un centro commerciale che, incassando le spese di condominio, gestisce la comunicazione e gli strumenti comuni, per cui una nostra piattaforma sarebbe, a queste condizioni, un investimento ingente ma dedicato solo a una minima parte dei negozi; infine, i nostri negozi appartengono a segmenti di mercato molto diversi tra loro». Ascom e Sviluppo e territorio ricordano di aver iniziato il percorso verso l'e-commerce una decina d'anni fa, «con il portale-vetrina al quale era associata la fidelity card con sistema cash back e con il tracciamento dei movimenti. Poi, vista l'espansione di Amazon e a seguito delle osservazioni fatte con gli imprenditori, abbiamo dirottato l'attività sull'utilizzo dei social network. Prima della pandemia stavamo lavorando su più strumenti, tra questi una piattaforma di e-commerce e delivery a valenza provinciale e regionale, ma abbinata anche ad altre piattaforme digitali presenti fisicamente nei negozi. Molti dei nostri operatori ci hanno fatto desistere dall'investimento in quanto le adesioni non sarebbero state sufficienti. Abbiamo così evitato l'esborso di inutili risorse e dirottato le ricerche su sistemi alternativi come quello di acquistare la merce da casa o semplicemente fissare l'appuntamento o il ritiro con relativo pagamento direttamente in negozio». La pandemia ha cambiato lo scenario: «L'e-commerce da bisogno dell'imprenditore è diventato necessità dell'acquirente, per cui abbiamo fatto scouting di molte piattaforme scegliendone alcune in base al costo per i commercianti, oltre alla fruibilità, facilità d'utilizzo, servizi, immagine, delivery e le abbiamo convenzionate. Sviluppo e territorio un fallimento - è la conclusione -? Secondo noi no. Forse a volte scelte sbagliate, ma sempre fatte seguendo una strategia».

L.Z.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA