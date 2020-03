ECONOMIA IN DIFFICOLTÀ

PORDENONE I limiti e le misure anti-contagio per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19 mettono in seria difficoltà esercizi pubblici, locali e imprese del terziario. Per questo l'Ascom-Confcommercio provinciale ieri ha inviato una lettera-appello sia agli istituti di credito del territorio che a tutti i sindaci invocando misure straordinaria per fare fronte al momento straordinario che anche il settore sta attraversando. «A prescindere dalle misure previste a livello nazionale e a integrazione delle stesse - scrivono nelle lettere il presidente Alberto Marchiori e il direttore Massimo Giordano - riteniamo doveroso che anche e istituzioni territoriali attuino politiche di intervento locali, in un'ottica prettamente solidaristica anche alla luce di un importante principio costituzionale che impone il giusto contemperamento degli interessi pubblici con quelli privati». La missiva prosegue chiedendo «di assicurare un primo necessario supporto economico alle nostre imprese». Ai sindaci l'Ascom chiede quale possibile soluzione la concessione di agevolazioni fiscali, in particolare della Tari prevedendo una riduzione nella misura del 100 per cento quantomeno in relazione al primo semestre 2020. Alle banche l'Ascom scrive «ci permettiamo di prospettare l'applicazione di una moratoria sulle rate di tutti i finanziamenti per le imprese con sede legale/operativa del territorio».

COOP IN DIFFICOLTÀ

La proroga delle chiusure delle scuole fino al 3 aprile - oltre a mettere in difficoltà il mondo dell'istruzione - colpisce anche molti addetti del mondo della cooperazione che si occupano dei servizi di supporto e di assistenza proprio nelle scuole. In particolare gli educatori e le educatrici che seguono i casi scolastici. Da quando le scuole sono chiuse questi lavoratori hanno subito una forte contrazione del loro reddito. Se a questi si somma il personale delle mense e di altri servizi in provincia si supera il migliaio di addetti. Nei giorni scorsi le categorie sindacali del settore di Cgil, Cisl e Uil - con le centrali coop Legacoop e Confcoop - hanno siglato accordi per le singole realtà cooperative per attivare il Fondi integrazione salariale che coprirà in parte le perdite di reddito. In attesa di capire quali ammortizzatori sociali, tra quelli previsti nei decreti governativi, potranno essere applicati al settore.

L'INPS ONLINE

Da lunedì prossimo, al fine di ridurre la presenza di persone negli uffici, l'accesso a tutte le sedi regionali Inps verrà regolato attraverso le prenotazioni. Si potrà prenotare l'appuntamento dall'App Inps mobile, nel portale internet dell'istituto o chiamando il numero verde 803164 (gratuito da fisso) o 06164164 con tariffa da mobile. La sede Inps di Spilimbergo, come altre della regione, sarà chiusa al pubblico. Per contattare le strutture è operativo il call center provinciale 0434/527300.

d.l.

