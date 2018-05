CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ARTEPERSONALE DI CHIARADIAVerrà inaugurata oggi, alle 17, a Palazzo Carraro, in piazza Duomo, ad Aviano, la mostra Cartoni per un transito con opere del maestro canevese Pier Antonio Chiaradia. Presentazione a cura di Francesca Chiaradia. La mostra si potrà visitare fino all'8 giugno.VIA DI NATALE ASSEMBLEA, PREMI E RINNOVO DEI VERTICI È in programma oggi, a partire dalle 20.30, nella sala congressi di Pordenone Fiere, in viale Treviso, l'Assemblea annuale della Onlus Via di Natale, presieduta dal professor Silvio Garattini (nella foto),...