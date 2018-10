CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ARTE&MUSICA BACH IN CHIESA A SAN FLORIANO Seconda edizione della grande musica nei luoghi dell'arte, rassegna musicale che unisce l'evocazione del passaggio di Pasolini con le suggestioni artistiche delle chiese di Casarsa e San Giovanni, questa sera, alle 20.30, nella chiesa di San Floriano, in via San Vito 32, a San Giovanni di Casarsa, a cura dell' Amministrazione Comunale di Casarsa della Delizia e Assessorato alle Politiche Culturali e del Territorio. In programma l'aria dalla Suite n.3 in Re Maggiore, il Concerto per violino in La Minore...