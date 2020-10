Contributi straordinari per 118mila e 500 euro a quattro associazioni per gli eventi del 2020 e per lavori. La somma più consistente è quella assegnata all'Asd Torre: 105mila euro per il secondo stralcio funzionale dei lavori per la realizzazione di una Club House nel polisportivo di via Peruzza. I restanti 13.500 euro sono così suddivisi: 1.500 euro alla parrocchia di San Giovanni Bosco per il 50mo anniversario dalla fondazione; settemila euro all'associazione Pro loco Pordenone per l'iniziativa In festa con la Proloco 2020; cinquemila euro all'associazione culturale Piano city Pordenone per il recital pianistico di Valentina Lisitsa, uno dei concerti inaugurali della rassegna Piano City 2020. Con una ulteriore delibera la Giunta ha assegnato 12.500 euro a tre associazioni per iniziative e manifestazioni svolte nel 2020. La somma è stata così ripartita: settemila euro a Fita aps, Comitato provinciale di Pordenone, 22ma Rassegna regionale di teatro popolare; cinquemila euro alla Società musicale Orchestra e coro San Marco per il Concerto per la città del 24 luglio, il Concerto barocco e il Concerto di Natale per la città, 500 euro per l'Associazione culturale Blues in Villa, a integrazione dei 3.500 euro già assegnati (lz).

