Centotrentacinquemila 500 euro suddivise fra 47 società sportive, 130.400 per le associazioni culturali e 97.699,23 per le associazioni che operano nel sociale. La Giunta comunale ha approvato le graduatorie per l'assegnazione dei contributi ordinari. Fra le associazioni sportive le domande pervenute entro il termine fissato per il 28 febbraio scorso erano state 68, ma sono state 19 le associazioni che non hanno potuto svolgere le manifestazioni previste a causa della pandemia in atto, mentre altre due domande non sono state accolte. Centouna, invece, le domande di contributo pervenute da associazioni culturali e turistiche, 21 delle quali ritirate autonomamente dai richiedenti per annullamento o rinvio delle iniziative o sospensione dell'attività sociale a causa dell'emergenza sanitaria in corso. Quanto infine al sociale, le richieste sono state 62, di cui 59 accolte, ma con importi dimezzati. La diminuzione della metà gli stessi vedrà le rimanenti somme devolute a favore dei bisognosi del territorio pordenonese. Tutto ciò in considerazione anche delle diminuite attività a cui le associazioni sono state obbligate a causa del Covid-19. Fanno eccezione solamente la Via di Natale (per la particolare attività e il target di persone; la Cri (per la particolare attività svolta in modo insostituibile e continuativo sul territorio); Giulia (per la categoria di persone fragili, particolarmente esposte al rischio di contagio e di isolamento). A queste tre associazioni è stato riconosciuto l'intero importo.

