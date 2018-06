Arrivano dall'Est e dormono in auto In tre giorni battono l'intera città

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GLI AMBULANTIPORDENONE Arrivano da Slovacchia, Repubblica Ceca, Romania. Viaggiano su auto che nella maggior parte dei casi non danno nell'occhio. Sanno perfettamente dove andare, cosa sono venuti a fare e quanto resteranno. Spesso si tratta di nuclei familiari interi che viaggiano in cordata, con due o più macchine piene. Ed è sempre in auto che una volta giunti a destinazione si fermano a dormire la notte. Hanno dai 18 ai 40 anni, raramente sono state individuate persone con più anni sulle spalle. E la tecnica che viene messa in campo è...