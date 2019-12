Arretrati smaltiti Tribunale e Procura da record nonostante l'organico carente

TRIBUNALE

PORDENONE Tempo di auguri anche in Tribunale, dove ieri mattina il presidente Lanfranco Tenaglia - assieme al procuratore Raffaele Tito, alla dirigente amministrativa Daniela Ciancio e al presidente dell'Ordine degli avvocati Alberto Rumiel - ha voluto ringraziare personale, colleghi e avvocati, riassumendo un anno di intenso lavoro, prima di un brindisi di buon Natale comunitario.

RISULTATI STRAORDINARI

«È stato un anno pieno di attività e di impegno - ha esordito Tenaglia -. Un anno con luci e ombre». Ed ha cominciato dalle luci, sottolineando la collaborazione tra magistrati, avvocatura e amministrativi che ha permesso di raggiungere risultati definiti straordinari. «Per quanto riguarda il Civile - ha sottolineato Tenaglia - siamo tra i 29 Tribunali in Italia che lo scorso anno hanno abbattuto di oltre il 10 per cento l'arretrato». Un obiettivo importante, soprattutto alla luce della cronica carenza di organico con la quale il Tribunale è costretto a fare i conti. Ma anche il Penale ha portato a casa ottimi risultati, come ha spiegato lo stesso Tenaglia fornendo un dato esplicativo: «Al netto di quelli sospesi, non ci sono processi che pendono da più di tre anni a Pordenone».

TRIBUNALE PIÙ MODERNO

Non c'è solo l'aspetto prettamente operativo che ha voluto mettere in luce il presidente del Tribunale, ricordando «lo sforzo enorme di modernizzazione» del Palazzo, attraverso ad esempio il processo telematico. Ma anche con il wi-fi, con la sistemazione di aule e stanze aperte al pubblico. Poi l'aula al primo piano attrezzata per il dibattimento a distanza; un investimento che permette di risparmiare tempo e denaro. Da qualche giorno è stato installato all'ingresso del tribunale un totem che, questo l'obiettivo, faciliterà ai cittadini l'accesso ai servizi, e non solo.

EMERGENZA PERSONALE

Dopo le luci è stata la volta delle ombre. Il presidente Tenaglia è andato dritto a segno, puntando il dito su quella che ormai è un'emergenza: la carenza di personale. «Abbiamo raggiunto livelli di pericolo - ha detto -, soprattutto per quanto riguarda il personale amministrativo. La carenza è sopra il 40 per cento», percentuale che pare inarrestabile. «Il prossimo anno correrà in nostro aiuto il personale militare ausiliario. Piccoli numeri che però per noi sono importanti. Senza dimenticare che alcuni dipendenti già in pensione continuano ad aiutarci».

Susanna Salvador

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA