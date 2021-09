Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA RIPRESAPORDENONE La Regione stabilisce le regole per proseguire con la ripartenza degli spettacoli, soprattutto all'aperto. E per quanto riguarda Pordenone l'area Covid free sarà ancora quella di piazza XX Settembre. Per quanto riguarda il Natale, però, ci potrebbero essere dei cambiamenti: si pensa infatti a una manifestazione itinerante in grado di coinvolgere tutte le vie del centro e le attività commerciali.I DETTAGLIVengono...