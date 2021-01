LAVORO A RISCHIO

PORDENONE Per ora è solo una raccomandazione dell'Unione europea che, come tale, per avere valore deve essere recepita da ciascuno Stato membro. Ma la classificazione da parte dell'Unione del Friuli Venezia Giulia nella zona rosso scuro (il più alto livello di rischio che prevede per chi viaggia tamponi prima dell'arrivo in altri Paesi e periodi di quarantena e che scatta dopo un'incidenza di 500 casi ogni 100mila abitanti in due settimane) rappresenta un'autentica minaccia per molte imprese. In particolare nel Friuli occidentale dove esistono interi comparti e filiere produttive con una forte vocazione all'export che parlano con tutti i Paesi europei, oltre che con il mondo. Basti pensare, per esempio, alla comparto della sub-fornitura meccanica nell'ambito dell'automotive e a quella formidabile rete di fornitori del mercato automobilistico tedesco che si è storicamente formata nel territorio. Le fortissime limitazioni al movimento di manager ma soprattutto di tecnici sarebbero una sciagura per molte realtà produttive che operano per diversi Paesi europei. L'allarme - dopo la dura presa di posizione del presidente Massimiliano Fedriga - è lanciato da Confindustria Alto Adriatico. «Limitazioni al limite dell'assurdo che rischiano di mettere in difficoltà importanti filiere produttive», ha sottolineato il presidente Michelangelo Agrusti che auspica una rapida intercessione del governo in Europa.

PROCEDURE FERREE

Essere in area rosso-scuro (il Fvg è l'unica regione con la Provincia autonoma di Bolzano, ieri il Veneto è risalito in area verde) significa per chi dovesse viaggiare per lavoro verso un'altra regione dell'Unione limitazioni severissime come tamponi e quarantene. Una vera doccia gelata per le molte imprese che hanno la necessità di scambi tra fornitori e clienti. È vero che una grande fetta di operazioni vengono effettuate online a distanza. «Ma mica tutto è possibile attraverso il computer. Sarebbe una minaccia grave - sottolinea Renato Mascherin, presidente del Consorzio industriale sanvitese Ponte Rosso, oltre che ad della Brovedani, leader internazionale nell'automotive - per tante realtà produttive anche di settori diversi. Certo la rete della meccanica e della meccatronica che storicamente lavora soprattutto con la Germania verrebbe messa in forte difficoltà». Diventerebbe quasi impossibile, soprattutto per i tempi delle quarantene, per operatori delle imprese spostarsi per raggiungere le aziende estere clienti.

STOP AGLI SCAMBI

«Senza contare - aggiunge Mascherin - le difficoltà che avrebbero molte nostra aziende perché a quel punto anche i tecnici e i manager degli altri Paesi non verrebbero nella zona considerata più a rischio. Un pasticcio enorme che causerebbe nuove difficoltà a quelle che le imprese devono ormai affrontare tutti i giorni da molti mesi». Già da mesi, infatti, gli scambi tra lavoratori e tecnici è ridotto al minimo. Unica opportunità data da questa situazione di blocco è dovuta a una sorta di riduzione della concorrenza. «Le persone girano meno, non si cercano nuove opportunità e il lavoro, dove per fortuna c'è, resta dov'è». Come dire: meno rischi che le commesse vengano sfilate da altri fornitori. Ma per le imprese è solo un vantaggio momentaneo rispetto al mercato competitivo e dinamica.

D.L.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA