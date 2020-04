Riaprono oggi 24 uffici postali del Friuli Venezia Giulia, dei quali cinque a Pordenone, sei a Udine, otto a Trieste e cinque a Gorizia. Si tratta di uffici il cui orario di apertura al pubblico era stato temporaneamente rimodulato in ottemperanza ai provvedimenti governativi in materia di contenimento del virus e distanziamento interpersonale. Restano ancora chiusi nella Destra Tagliamento sette sportelli su 84, ossia Cordenons, Maniago 1 (via Carso 4), Porcia 1 (via Roveredo), Ramuscello, Sacile 1(via dei Cipressi 7), Savorgnano. Poste Italiane continua nell'emergenza a garantire a tutti i cittadini i propri servizi, mettendo in atto un ampio sforzo organizzativo e logistico, reso possibile anche grazie alla collaborazione delle istituzioni locali. In virtù di queste riaperture, la rete degli uffici postali su tutto il territorio regionale torna a essere completamente operativa e a disposizione dei cittadini. La riapertura degli uffici postali del Friuli Venezia Giulia è stata possibile anche grazie all'adozione di idonee misure di sicurezza come, ad esempio, l'installazione di pannelli schermanti in plexiglass e il posizionamento di strisce di sicurezza che garantiscano il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, nonché di accurate procedure di sanificazione delle sedi realizzate a tutela della salute di dipendenti e cittadini. (l.z.)

