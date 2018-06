Apre il cantiere di via Cappuccini Traffico limitato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CANTIEREPORDENONE Traffico a rischio, questa mattina, per la partenza in contemporanea di due cantieri: quello per la riqualificazione di via Cappuccini e quello per la realizzazione della nuova rotatoria all'intersezione fra via Montereale e via del Traverso. Il primo è quello più complesso, oltre che il più osteggiato, visto che è stato accompagnato da aspre polemiche per il taglio dei tigli, ieri sera salutati dai pordenonesi che si erano opposti all'abbattimento. L'intervento prevede la chiusura della strada per tratti successivi e...