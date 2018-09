Appuntamento goloso con musica di sottofondo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

(fg) Appuntamento goloso a Polcenigo oggi: una festa in musica, con assaggio e visita al museo. L'organizzazione è dell'Associazione Culturale Altoliventina XX secolo, in collaborazione con il Comune. L'Orecchio goloso, così si chiama l'iniziativa, prevede un'associazione tra musica e cucina. Sono l'ensemble italo-svizzero UtFaSol e il clavicembalista Elia Pivetta ad aver elaborato per Altolivenzafestival il programma del concerto di oggi, al teatro comunale di Polcenigo: «Sentiremo risuonare, affidate a un gruppo di fiati rinascimentali,...