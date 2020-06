L'APPELLO

PORDENONE «Il Comune di Pordenone assecondi il desiderio di incontro e di relazione che caratterizza l'uscita dall'emergenza Covid-19, anche dedicando maggiore attenzione alla cultura»: a chiederlo è il consigliere comunale del Partito Democratico Nicola Conficoni, dopo che la Giunta ha fatto il punto sulle opere pubbliche che saranno completate nei prossimi mesi. «Rimettere in moto la città sbloccando gli investimenti è fondamentale - sostiene l'esponente dell'opposizione -. Ben venga dunque che, dopo avere rassicurato imprese e associazioni sportive in difficoltà annunciando l'erogazione di aiuti economici sostenibili soprattutto grazie ai provvedimenti assunti dal Governo, il sindaco Alessandro Ciriani pubblicizzi la ripartenza delle opere pubbliche, molte delle quali finanziate dal centrosinistra a Roma - interventi previsti nell'ambito del bando per la riqualificazione delle periferie urbane, sistemazione delle scuole Gabelli e così via - e Trieste: vasche antiallagamenti a Rorai Grande, percorsi ciclopedonali Pisus. Dato che si sono trovati 70mila euro per quella piazza ristorante nella quale i pordenonesi potranno cenare a pagamento, i tagli per mancanza di risorse che colpiranno le iniziative aggregative di carattere culturale appaiono eccessivamente penalizzanti». «L'auspicio, pertanto - conclude il consigliere del Pd -, è che parte degli ingenti fondi messi a disposizione del Comune dal Decreto rilancio, la cui destinazione non è stata esplicitata dal sindaco, siano impiegati per sostenere l'associazionismo culturale a promuovere eventi a ingresso gratuito per allietare l'estate in città dei pordenonesi, nel rispetto delle regole di distanziamento sociale».

l.z.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

