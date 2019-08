Appello alla Fifa: boicotti l'Iran

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'APPELLOPORDENONE Taher Djafarizad, presidente dell'Associazione Nedaday, continua a battersi per i diritti delle donne iraniane. Ha scritto una lettera a Gianni Infantino, presidente della Fifa per sensibilizzarlo sul divieto imposte alle donne dell'Iran di partecipare a manifestazioni sportive. Gli ha chiesto di l'Iran alle gare valide per le qualificazioni della Coppa del Mondo 2022 e protestare in difesa delle donne che non possono assistere a manifestazioni sportive. «Quando il regista Jafar Panahi con il film Offside ha messo in...