Anziano in carrozzina derubato dell'orologio

IL FURTOPORDENONE Un professionista ora in pensione è stato derubato dell'orologio che aveva al polso mentre stava rincasando in viale Dante. È accaduto lunedì scorso intorno alle 17.30, ma l'anziano per problemi di salute non ha ancora presentato denuncia ai carabinieri per l'accaduto.VIALE DANTEIl pensionato vive da sempre in centro città ed era uscito con la carrozzina a motore con la quale si sposta per problemi di deambulazione. Aveva aperto i cancelli elettrici che conducono in garage e stava aspettando che si richiudessero quando...