IL CAMBIO DI PASSO

PORDENONE L'età media dei pazienti morti a causa del Covid è di 81 anni. Un dato giornaliero che ormai rischia di anestetizzare, più che di colpire. Ma c'è, costante, sempre alto, soprattutto in Fvg. Ecco a cosa punta la fase due della campagna di vaccinazione, quella dedicata alle persone con più di 80 anni: abbattere la mortalità, riportandola a valori simili a quelli di altre malattie infettive. Fermare la strage quotidiana. «E l'operazione comporterà un calo della pressione sulle strutture ospedaliere», ha aggiunto il presidente Fedriga. Decessi e ospedali, i due veri nodi della pandemia. Nodi che la vaccinazione degli ultraottantenni promette di aiutare a sciogliere. I dettagli della campagna sono stati presentati ieri dalla Regione: si parte da domani con le prenotazioni, mentre le prime iniezioni sono previste per lunedì.

I DETTAGLI

Gli anziani con più di 80 anni (classe 1941 inclusa) possono prenotarsi tramite Cup, farmacie abilitate con tessera sanitaria e call center (0434/223522) e non tramite i medici di base. Le agende rimarranno aperte per fissare la prima dose fino al 28 marzo e si conta di completare il lavoro nella settimana tra il 18 e il 25 aprile. Gli ultraottantenni sono circa 108mila, ma entro fine aprile attualmente si riusciranno a vaccinare 78mila persone. Questo in base alle dosi di vaccino previste, ma si spera in un'accelerazione. C'è poi una sottocategoria all'interno del gruppo degli ultraottantenni: si tratta di 15 mila persone particolarmente fragili che sono seguite dal programma regionale (8.500) oppure dall'assistenza domiciliare (6.230). Non si dovranno prenotare: saranno le singole Aziende a contattare questi anziani e il vaccino sarà somministrato a domicilio. Per tutti gli ultraottantenni saranno utilizzati i sieri Moderna e Pfizer. Dove saranno inoculate le dosi ordinarie? La scelta è caduta sui Distretti, come spiegato nell'articolo dedicato.

IL CALENDARIO

«Contiamo di vaccinare 10.500 persone a settimana», ha assicurato il vicepresidente Riccardi. «Pfizer concluderà la consegna il 28 febbraio con quasi 42mila dosi - ha aggiunto Fedriga - . Moderna ci darà 14 mila dosi. AstraZeneca (non somministrabile agli anziani, ndr) dovrebbe darci circa 25.100 dosi, con un incremento nell'ultima settimana di febbraio, per un totale di dosi tra Pfizer e Moderna di 50.150 fiale a febbraio e un totale sommando AstraZeneca di più di 80mila dosi. Dovremo sempre salvaguardare le riserve. Rispetto alle previsioni iniziali ci sono meno dosi, ma ci auguriamo che il problema sia superato anche grazie alla valutazione di nuovi vaccini. Se il vaccino cinese e quello russo funzionano, ben venga. Non dobbiamo avere preclusioni. Ci auguriamo che arrivi il personale da Roma. Stiamo lavorando con 56 persone sulle 106 richieste. Dovremmo arrivare a più di 300.

LA FASE UNO

«Assistiamo ogni giorno a una riduzione significativa del personale sanitario contagiato, pensiamo sia grazie anche ad un'alta adesione al vaccino raggiunta per questa prima categoria e pari al 90%, mentre per le case di riposo la copertura tocca l'85% degli ospiti. Percentuali che dimostrano un importante lavoro messo in campo dal sistema sanitario, che è stato capace di rispondere in modo efficace», ha rivelato Riccardi. «Avevamo stimato una platea iniziale di 58mila persone nella prima fase. In realtà la potenzialità era di 48mila persone. L'adesione è al 90 per cento, con circa 43mila vaccinati. Le quote disponibili arrivavano a 82mila dosi. Complessivamente sono state somministrate più di 61mila dosi. Abbiamo una disponibilità per la conclusione della prima fase di 21mila dosi, su 23.500 iniezioni rimanenti. Secondo i nostri calcoli le prime dosi termineranno il 27 di febbraio, e le seconde il 19 marzo. Continueremo il confronto attraverso questi incontri, i risultati di questo lavoro sono il frutto di uno sforzo collettivo». Le professioni sanitarie dal canto loro hanno espresso la disponibilità e la piena collaborazione per sostenere le misure previste dal piano vaccinale nella convinzione che la strategia adottata dalla Regione nel medio termine darà risultati importanti.

Marco Agrusti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA