PORDENONE Si riparte. Osiamo gradualmente aprire all'attività ordinaria, ma comunque nel rispetto delle disposizioni anti-covid - commenta l'assessore alla politiche sociali Eligio Grizzo e riproporre i corsi di ginnastica per gli anziani, dedicati agli ultrasessantacinquenni residenti in città, titolari della Carta d'Argento rilasciata dal Comune al compimento dell'età». Gli anziani che aspettano di tornare in palestra solo circa 5 mila. Grizzo va avanti. «Saltata l'edizione primaverile per le note ragioni, questa autunnale - prosegue l'assessore - assume una significativa importanza poiché, reduci da un periodo di forzata inattività dovuta alle restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria, permette alle persone di ritornare a praticare l'esercizio fisico che consente di mantenersi in forma ma anche di riallacciare i rapporti sociali ed amicali. I corsi inizieranno il 16 ottobre e dureranno fino a fine dicembre e le iscrizioni si raccoglieranno dal 28 settembre al 9 ottobre allo sportello del progetto Colora il tuo tempo che si trova al II piano del Municipio, aperto dalle 10 alle 12.

A distanza di vent'anni, quando furono organizzati per la prima volta, i corsi in due edizioni primaverile ed autunnale, ancor oggi riscuotono apprezzamento e partecipazione, per la varietà di discipline proposte, per la preparazione dei tecnici e degli istruttori e per gli aspetti logistici poiché sono ospitati nelle strutture sportive o in sale polifunzionali nei diversi quartieri della città. Un'organizzazione che favorisce in primis i partecipanti che così non sono costretti a spostamenti troppo lontani dalle proprie abitazioni. I corsi sono strutturati generalmente in 18 lezioni di un'ora ciascuna a cui sono ammessi tra i 20 e 25 partecipanti. Per organizzarli il Comune si assume una spesa di 27 euro per persona, mentre per l'assicurazione e l'iscrizione all'associazione che organizza i corsi, ai partecipanti è richiesta una quota integrativa di compartecipazione variabile legata al tipo di disciplina sportiva che si vuol praticare.

Nel quartiere del Centro l'ASD Sekai Budo Pordenone in Via Molinari, dal 17 ottobre al 19 dicembre il sabato dalle 9.30 alle 10.30 organizza il corso di autodifesa e dal 20 ottobre al 22 dicembre il martedì e il giovedì dalle 10.30 alle 11.30 la ginnastica dolce. Nel quartiere Borgomeduna si terranno due corsi di ginnastica dolce; il Karate Do Shotokan lo organizza presso la scuola elementare E. De Amicis dal 20 ottobre al 22 dicembre il martedì dalle 17 alle 18 e il giovedì dalle 18.30 alle 19.30 , mentre l'Ass Insieme per Pordenone lo propone nella struttura di via Prasecco dal 16 ottobre al 15 dicembre il lunedì e venerdì dalle 10 alle 11 e il martedì e venerdì dalle 16 alle 17.

Anche nel quartiere Sud sono programmati due corsi di ginnastica dolce: la polisportiva Villanova lo farà al Palazen dal 26 ottobre al 28 dicembre il lunedì e il venerdì dalle 9.30 alle 10.30 e l'Ass. San Gregorio nella sede di Via Gemelli dal 19 ottobre al 21 dicembre il lunedì e il giovedì dalle 9 alle 10 e dal 19 ottobre al 22 dicembre il martedì e il giovedì dalle 16.30 alle 17.30. Tecnici dell'ASD Torre nell'omonimo quartiere presso la scuola Lozer impartiranno lezioni di ginnastica posturale dal 19 ottobre al 23 dicembre il lunedì e il mercoledì dalle 18 alle 19. Nel quartiere Nord l'ASD Skorpion, al PalaCrisafulli di Via Interna, darà l'opportunità di avvicinarsi alla ginnastica posturale. Si terra dal 19 ottobre al 18 dicembre il lunedì e venerdì dalle 10 alle 11. In un altro corso e nello stesso periodo si potranno apprendere le tecniche dello yoga in programma il martedì e giovedì dalle 10.30 alle 12.

