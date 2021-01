ANZIANI

PORDENONE «Anziani preoccupati per il rallentamento della campagna vaccinale in Friuli Venezia Giulia a seguito della riduzione della fornitura da parte dell'azienda Pfizer. Una situazione che può costare la vita di molti over 80. Le istituzioni devono attivarsi per trovare un'alternativa». Affronta così la situazione che sta allarmando molti associati l'Anap Confartigianato, l'associazione degli artigiani pensionati che in regione conta oltre 11mila iscritti. Del resto la Regine aveva programmato pr febbraio l'avvio della campagna vaccinale per gli over 80, andando quindi a coprire una ampia fascia della popolazione ad alto rischio. Ora, invece, con i ritardi che ci sono, tutte le date sono saltate e non è possibile pensare a una programmazione.

BATTUTA D'ARRESTO

«Siamo allibiti per questa battuta d'arresto della campagna vaccinale afferma il presidente regionale Pierino Chiandussi -, perché ciò rallenterà il programma di copertura delle persone fragili come gli anziani, che anche in Friuli Venezia Giulia hanno pagato il prezzo più caro per questa pandemia».

La notizia è giunta proprio quando «cominciavamo a nutrire qualche speranza di uscire da questo tunnel, dato che dopo i sanitari sarebbero stati gli anziani a essere vaccinati prosegue Chiandussi -. Tra le persone anziane non c'è certo esitazione alla vaccinazione. Anzi, vi è un clima di grande attesa». Per questo Anap Fvg, d'intesa con le altre associazioni territoriali italiane e con l'organizzazione nazionale, sollecita le istituzioni «affinché si faccia tutto il possibile per reperire sul mercato altri vaccini validati e in che si riveda il piano vaccinale nel senso di accelerarlo, incrementando i centri di somministrazione, l'orario e il personale dedicato». Una richiesta che è stata lanciata sia al vertice della regione che attraverso la categoria nazionale anche al Governo. L'obiettivo, quindi, è di priprendere subito la campagna vaccinale alle persone anziane per cercare di evitare altre morti.

