Anziani, assistenza pubblica: da noi servizi di qualità

L'INCONTROPORDENONE «Come Asp pubblica non siamo contrari a soggetti privati che assieme a noi svolgono servizi a favore delle persone fragili, ma è importante precisare che le case di riposo non sono tutte uguali». Così ha dichiarato il direttore dell'Asp Umberto I di Pordenone, Giovanni Di Prima, in apertura dei lavori del convegno Al tuo fianco al passo con i tempi- la tecnologia negli interventi di cura che si è tenuto a Casa Serena. Una precisazione, la sua, ritenuta necessaria da parte dell'azienda alla luce del caso Sereni...