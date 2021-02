LE NUOVE ARMI

PORDENONE C'è grande attesa anche in Fvg in merito al possibile utilizzo degli anticorpi monoclonali nella lotta al Covid in parallelo rispetto alla campagna vaccinale. L'ok emergenziale dell'Aifa (l'Agenzia italiana del farmaco) apre le porte a una sperimentazione anche in regione, in un primo momento in sede ospedaliera e una volta ottenuto il via libera anche dall'agenzia europea anche fuori dai reparti specializzati. Si parla comunque di marzo-aprile, dal momento che la fornitura deve ancora essere ordinata. Ma la sanità regionale si sta già organizzando, compresa quella pordenonese, per farsi trovare pronta alla somministrazione di una terapia che dev'essere somministrata entro le 72 ore dall'insorgenza dei sintomi e che servirà soprattutto nei confronti dei pazienti più fragili, quelli che rischiano di sviluppare le forme più serie del Covid. A proposito dell'occasione offerta dagli anticorpi monoclonali ha parlato anche il direttore dell'Azienda sanitaria del Friuli Occidentale, Joseph Polimeni. «Sarà fondamentale - spiega - istituire un sistema di allerta puntuale e precoce, in grado di individuare i pazienti a rischio e le condizioni per un corretto utilizzo della nuova arma contro il Covid». Gli anticorpi monoclonali, infatti, non funzionano in modo soddisfacente nella fase grave della malattia. Ed ecco che anche in provincia il ruolo determinante potrà essere quello delle Usca, le Unità speciali di continuità assistenziali che da tempo attendono munizioni per poter combattere il Covid a domicilio, salvando i pazienti dall'ospedalizzazione e il sistema sanitario dalla saturazione. Un coinvolgimento delle Usca più che possibile è probabile, così come l'interessamento dei medici di base, chiamati in questo caso a stilare le liste dei pazienti più fragili, come gli anziani o le persone con diverse patologie croniche e pregresse.

Gli anticorpi monoclonali devono essere somministrati per via endovenosa e l'operazione dura circa un'ora. Come per i vaccini, poi, è necessario un periodo di un quarto d'ora nel quale è richiesta l'osservazione medica. E ancora una volta sarebbe cruciale il ruolo delle Usca.

