ANNO NERO

PORDENONE Archiviato l'anno più drammatico dal 1947 a oggi la Fiera di Pordenone apre il 2021 dovendo già da subito ricorrere a un cambio di programma rispetto al calendario del primo trimestre. Pur tra dubbi e incertezze, infatti, la Spa di viale Treviso a dicembre 2020 aveva predisposto una bozza di calendario per la prima parte del nuovo anno. Alla luce dell'ultimo dpcm e soprattutto della proroga dello stato di emergenza fino ad aprile quel programma è destinato a saltare e a essere rivisto. E così Ortogiardino e Radioamatore - due delle rassegne storicamente più importanti dal punto di vista della presenza di pubblico - sono a rischio per il secondo anno. In realtà l'obiettivo di Pordenone Fiere è quello di spostarle verso la seconda parte dell'anno. Ma la forte incertezza dovuta al perdurare dell'emergenza sanitaria non consente di capire quando potranno essere riprogrammate. E lo stesso vale anche per le altre manifestazioni fieristiche.

TERRIBILE 2020

Negli uffici della società partecipata (il Comune è azionista di maggioranza) intanto si sta lavorando ai conti dell'annus horribilis: entro il mese di marzo sarà predisposto il bilancio 2020 da sottoporre ai soci in assemblea. Sarà un bilancio dalle cifre drammatiche: sono oltre 4,5 i milioni che si registrano alla voce mancato fatturato. Una cifra che peserà enormemente sul buco con cui si chiuderanno i conti dell'anno passato. «Il quadro purtroppo - come spiega il presidente di Pn Fiere, Renato Pujatti - è chiaro e riusciremo a chiudere il bilancio a marzo. Essendo saltati quasi tutti gli eventi e le manifestazioni già dal febbraio scorso c'è solo da fare un elenco delle perdite». Sul fronte delle entrate non c'è molto da registrare. Se non i circa 112 mila euro, arrivati in tre tranche, come ristori previsti dai decreti del governo della primavera e dell'estate scorsi. Meglio di niente, si sostiene negli uffici del quartiere fieristico. Ma poco più di briciole rispetto alle perdite subite in seguito al lockdown e alle limitazioni dei mesi successivi. Altri 500 mila euro sono stati stanziati dalla finanziaria della Regione: un tesoretto che però va diviso con la Fiera di Udine-Gorizia in rapporto alle perdite subite e al fatturato perso. Un criterio che dovrebbe favorire la società della Destra Tagliamento visto il numero di eventi e saloni saltati. «Sono cifre che però - aggiunge il presidente - non consentono certo di coprire le gravissime perdite dovute ai mancati incassi dalle limitazioni imposte». La grande paura del vertice fieristico è però ormai rivolta verso l'anno da poco iniziato: se il blocco di certi eventi con grande pubblico proseguirà fino ad aprile la situazione si metterà davvero male anche per il 2021. Uno scenario che nella plancia del quartiere espositivo pordenonese non si vuole nemmeno immaginare.

POLO DEI VACCINI

Dopo avere organizzato il polo dei tamponi con il metodo del drive-in (nella prima ondata e fino alla fine di agosto, prima che si adeguasse l'ex deposito Giordani) la Fiera si appresta ora a ospitare il polo dei vaccini. È stato predisposto un piano che prevede l'hub per le vaccinazioni nel padiglione 1 in contemporanea anche a eventuali manifestazioni fieristiche. «Abbiamo previsto - illustra il presidente - la doppia funzione in contemporanea sperando che nei prossimi mesi si possa tornare a organizzare fiere». Nel padiglione 1 saranno ricavate fino a 24 postazioni predisposte e arredate per le vaccinazioni. Il piano, oltre al Comune è stato presentato anche alla Regione. Con i materiali e le professionalità proprie acquisite nel tempo PnFiere è infatti in grado di replicare il modello Pordenone - in soli 5 giorni di lavoro - anche negli altri territori provinciali nel caso in cui la Regione dovesse ritenerlo necessario.

