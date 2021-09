Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

DOPO IL RICORSOPORDENONE Anna Ciriani non molla. Dopo che il Tar del Friuli Venezia Giulia ha respinto il suo ricorso, la candidata esclusa dalla corsa al municipio per un errore nei documenti è pronta a tentare l'ultima strada, quella del Consiglio di Stato, che dovrà decidere in tempi brevissimi se quella per le amministrative di Pordenone sarà una campagna elettorale a tre o a quattro.Faremo tutto quello che la giurisprudenza ci...