ANMIL

PORDENONE Si celebra questa mattina a Pordenone la 70esima Giornata nazionale per le vittime di incidenti sul lavoro e malattie professionali, sotto l'Alto patronato del Presidente della Repubblica. In piena emergenza covid ha dichiarato Amedeo Bozzer, presidente Anmil di Pordenone e consigliere nazionale (in foto) la guardia verso gli infortuni e gli incidenti mortali sul lavoro non potrà essere abbassata, non potranno essere negati i diritti civili di prevenzione e assistenza. Oltre a questo, è indispensabile procedere verso una razionalizzazione del fondo vittime gravi infortuni e dell'assegno funerario, la riconsiderazione e attualizzazione dell'assegno di incollocabilità e di assistenza personale continuativa (Apc), l'abolizione del divieto di cumulo, la definizione dell'esclusione della rendita ai superstiti dal reddito rilevante ai fini Isee. Il dialogo aperto e continuo con le istituzioni auspichiamo possa essere rafforzato, come il filo diretto con le scuole, dove la prevenzione sta diventando un fattore culturale, prima che di natura tecnico-aziendale.

ANNIVERSARIO

I 70 anni vogliono essere un traguardo e una ripartenza per ripensare in pompa magna al tema della sicurezza proprio perché il virus ci ha fatto capire ancora di più quanto sia importante la tutela della salute. Dopo la deposizione alle ore 10 della corona in Piazza del Popolo in onore dei dati caduti sul lavoro, alle 10.30 presso il palazzetto Gallini in via Ungaresca 42 si svolgerà la cerimonia civile alla presenza del sindaco di Pordenone, Alessandro Ciriani e delle alte importanti cariche comunali, del vicepresidente e assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi, di Amedeo Bozzer presidente territoriale e consigliere nazionale di Anmil, Carmen Labella direttore Inail di Pordenone e Udine, di Giorgio Siro Carniello, già dirigente medico Asfo, di Alessandro Piozzo, presidente di Anmil Venezia e atleta di handbike, del presidente dell'Anmil Sport Italia, Pierino Dainese e di 38 atleti di handbike che stanno in questi giorni frequentando un campus a Spilimbergo. Tra di loro, atleti già cinque volte campioni italiani a testimoniare la possibilità di ricominciare dopo un incidente, distinguendosi per caratura fisica e morale. Allieterà l'evento con intermezzi musicali il duo composto da Francesca Boscarato al violino ed Elia Feltrin al violoncello. Il presidente dell'Anmil di Pordenone, Amedeo Bozzer farà il punto sull'andamento degli infortuni nel Pordenonese, presentando gli ultimi dati e chiedendo l'attivazione di una task-force per fare prevenzione.



