Animali uccisi o maltrattati ecco il dossier di zoomafia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I REATIPORDENONE Provincia di Pordenone seconda in regione, dopo Udine, nella maggior parte dei reati commessi contro gli animali. I dati sono quelli contenuti nel Rapporto zoomafia 2018 Crimini e animali redatto da Ciro Troiano, criminologo e responsabile dell'Osservatorio Zoomafia della Lav, e sono stilati sulla base delle dei numeri forniti dalle Procure. Nella Destra Tagliamento sono otto i fascicoli aperti per uccisione di animali altrui (questo il reato previsto dall'articolo 544 bis del Codice penale) per un totale di 15 indagati,...