LE BUGIE

PORDENONE «Vado al supermercato». È la giustificazione più frequente tra coloro che vengono fermati per un controllo. È successo anche domenica, nonostante i supermercati siano chiusi. I carabinieri del Radiomobile di Sacile avevano fermato a Prata cinque romeni tra i 24 e 32 anni, tutti domiciliati a Brugnera. Avevano un'autocertificazione in cui si spiegava che erano usciti per fare la spesa. Erano in auto e sono stati sanzionati con un importo di 533,33 euro (373,34 se pagano entro 30 giorni) perchè era lontani dal Comune di residenza. Per capire che cosa ci facessero a Prata è bastato controllare il bagagliaio della loro auto: oltre a canne da pesca ed esche, avevano stipato numerose trote appena pescate. Per tutti è scattata anche la denuncia per falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale.

IL FIDANZATO

Aveva nostalgia della fidanzata il 22enne di Morsano al Tagliamento sorpreso dai carabinieri di Prata a in un parcheggio condominiale di via Visinale a Pasiano. Era in compagnia di una ragazza del posto. Il ragazzo è stato denunciato perchè non ha violato il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno a Pasiano emesso dalla Questura di Pordenone. Contemporanemante è stato sanzionato per aver violato le disposizioni sul contenimento del Covid-19.

TROPPI ALCOLICI

Anche il 40enne di Sacile controllato dai carabinieri di Fontanafredda lunedì sera, verso le 19.50, nel parcheggio del centro commerciale Meta di viale Venezia, ha riferito che era uscito per andare a fare la spesa. Si era fermato nel piazzale con la sua Fiat Punto, lasciando il motore acceso. Era stato segnalato perchè era molesto. Sottoposto al test dell'etilometro, è risultato positivo. L'auto è stata sequestrata, la patente di guida ritirata e l'uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Anche per lui, essendo fuori dal Comune di residenza, la sanzione è stata pesante.

I DATI

Sono 779 le persone controllate dalle forze dell'ordine nella giornata di martedì. Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza e Polizie locali hanno sanzionato soltanto 10 persone (1,2 per cento), una delle quali è stata denunciata per un altro reato. Le attività commerciali monitorate sono state invece 319: erano tutte in regola.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

