Ancora roghi di cassonetti, caccia ai piromani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

INCENDIOSono saliti a una dozzina i cassonetti bruciati in città. I roghi sono concentrati soprattutto nel quartiere delle Grazie, pare quasi sia diventata una sfida tra il piromane (o i piromani) e i Vigili del fuoco. Gli ultimi due episodi risalgono a lunedì notte. Il primo allarme a mezzanotte e mezza. In via Vesaglio stava andando a fuoco uno dei contenitori. I pompieri - arrivati nel giro di pochi minuti - hanno domato il rogo e messo in sicurezza l'area per evitare che eventuali focolai potessero nel corso delle ore provocare un nuovo...