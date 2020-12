LA GIUNTA

PORDENONE Via libera ai progetti esecutivi per la messa in sicurezza di via delle Villotte e per interventi sulla strada regionale 251 di Corva, per favorire il deflusso nella golena del fiume Meduna. Il primo intervento che ha un quadro economico di 250mila euro, si rende necessario dopo che gli eventi meteorici dell'ottobre del 2018 hanno nuovamente messo in evidenza le criticità idrauliche che caratterizzano via delle Villotte, situata a ridosso del confine con Roveredo, dove le acque meteoriche si insaccano a ridosso della sede stradale, con una situazione che è ulteriormente aggravata dal transito di mezzi pesanti. La via risulta pertanto impraticabile, causando forti disagi al transito e allagamenti nelle abitazioni. Di qui la segnalazione alla Protezione civile regionale, che ha annunciato una nuova ripartizione dei fondi relativi all'ordinanza Vaia, nella quale saranno premiati gli enti che avranno già elaborato la progettazione definitivo-esecutiva, come fatto appunto per via delle Villotte. Quanto alla strada regionale 251, si tratta invece di interventi di completamento dell'opera, non previsti nel progetto originario, per la sistemazione di un accesso e il ripristino di un altro.

TRIBUTI

Confermate per l'anno 2021 l'addizionale comunale Irpef allo 0,2 per cento, le tariffe di occupazione spazi e aree pubbliche (Cosap) e le tariffe dell'imposta su pubblicità e pubbliche affissioni. Approvato lo schema di convenzione fra il Comune e la società AzzeroCO2 per la donazione da parte di quest'ultima di 30-35 piante per la realizzazione del bosco diffuso nelle piazze e nelle aree individuate dal Comune (piazza Duca d'Aosta) e per la donazione e la piantumazione di circa 2.500 piante in aree di proprietà comunale. Sicurezza. Domanda di ammissione al finanziamento per Vado sul sicuro, progetto di formazione e monitoraggio per contrastare la guida sotto l'effetto di alcol o droga.

