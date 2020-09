NELLE AZIENDE

PORDENONE Nelle farmacie, per acquistare il vaccino, negli ultimi giorni stanno bussando anche diverse aziende e studi professionali. A confermarlo è stesso responsabile di Federfarma provinciale Francesco Innocente. «Ancora di più rispetto agli scorsi - sottolinea il rappresentante sindacale dei farmacisti - stiamo ricevendo richieste da parte di aziende più o meno piccole e professionisti. Anche a loro non sappiamo ancora cosa dire. Teniamo in considerazione le richieste e gli ordinativi, ma dobbiamo purtroppo riferire che c'è il rischio che le dosi non siano a disposizione». E per fare capire la situazione lo stesso Innocente racconta: «Noi stessi e i nostri dipendenti, se nei prossimi giorni non ci saranno sviluppi della situazione, non riusciremo a vaccinarci. Cosa che invece abbiamo sempre fatto negli ultimi anni. E che quest'anno sarebbe davvero necessario visto che dobbiamo fornire, cosa che è stata fatta anche nel periodo di lockdown più duro, un servizio alla cittadinanza». Rispetto alle fabbriche, non più tardi di una ventina di giorni fa è stato siglato un accordo tra Confindustria Alto Adriatico e i vertici provinciali di Cgil, Cisl e Uil proprio per incrementare l'informazione (anche attraverso le strutture sindacali territoriali paritetiche costituite durante l'emergenza della scorsa primavera) e l'adesione a una campagna che punta a rendere le fabbriche ancora più sicure dal punto di vista sanitario. Il lavoro informativo è questi terminato: ora si tratterà di capire quanti dipendenti (gli addetti delle aziende associate a Confindustria in provincia sono circa 35 mila) aderiranno alla campagna vaccinale. Il problema sarà poi, anche per le aziende, reperire le dosi necessarie. E proprio ieri, per esempio, Electrolux conscia delle difficoltà nel reperimento ha chiesto di accelerare sull'adesione dei lavoratori: chi vorrà aderire dovrà comunicarlo entro venerdì.

STOP COMPONENTI

Intanto, sempre ieri l direzione della Electrolux di Porcia ha comunicato che a causa della mancanza di alcuni componenti lo stabilimento oggi rimarrà chiuso. E salteranno, sempre per lo stesso motivo, anche i prossimi due sabato di lavoro straordinario. Si tratta di componenti che arrivano dalla Cina e che - a causa di alcuni ritardi nel trasporto, così l'azienda ha motivato alle organizzazioni sindacali - non sarebbero arrivate nei magazzini della fabbrica. Una situazione che mette in difficoltà il calendario produttivo: a Porcia infatti era stato fatto un accordo con assunzioni e straordinari per poter rispondere all'incremento dei volumi produttivi. Ma ora mancano i componenti per poterli realizzare.

