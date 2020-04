Il presidente del Pordenone Calcio, Mauro Lovisa, ha contratto il Coronavirus. Negli scorsi giorni, dopo aver combattuto la malattia nota ormai come Covid-19, l'ex calciatore e ora patron dei neroverdi in Serie B ha ricevuto la notizia più bella: il doppio tampone di controllo al quale è stato sottoposto dal Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria del Friuli Occidentale, è risultato finalmente negativo. Lovisa può quindi considerarsi a tutti gli effetti guarito, anche se ha continuato a lavorare durante tutto il periodo dell'isolamento forzato. Fortunatamente, infatti, le condizioni del patròn del Pordenone Calcio non sono mai state preoccupanti e ha potuto, come molti altri cittadini contagiati, trascorrere la degenza nella sua abitazione, nel comune di San Giorgio della Richinvelda. Si è provato anche a ricostruire la storia epidemiologica che ha portato alla positività del presidente Lovisa e i principali indizi porterebbero al contatto con una persona contagiata nell'ambiente lavorativo, anche se nulla in questi casi può essere certo al cento per cento. In ogni caso i tifosi del Pordenone possono stare tranquilli: il condottiero numero uno dei ramarri è più che mai attivo, soprattutto per capire se e come poter riprendere un campionato che sino allo stop forzato aveva visto la sua squadra protagonista in Serie B.

M.A.

