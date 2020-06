I CHIARIMENTI

TRIESTE «Le Regioni - ha chiarito il presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga - sono pronte a dare regole certe alla ripartenza di attività quali piscine, centri termali, spettacoli dal vivo e concerti musicali». Si tratta in questo caso di settori già riaperti in Friuli Venezia Giulia, ma fortemente penalizzati dalle prime linee guida firmate dalla Conferenza delle Regioni. Il lavoro nelle prossime ore si concentrerà su un obiettivo: arrivare a dei nuovi protocolli che siano comunque sicuri, ma meno stringenti e quindi più adattabili alle esigenze organizzative delle singole attività.

LE ATTIVITÀ

Ad esempio, in Friuli Venezia Giulia si potrà arrivare a una modifica che riguarderà piscine e centri termali, attività soggette al contingentamento delle presenze. In linea generale vengono confermate le norme di rispetto del distanziamento di almeno un metro tra le persone per attività ordinarie e della igienizzazione. Nello specifico Fedriga si è fatto promotore di una revisione dei limiti di capienza nelle piscine, anche in considerazione dei nuovi indici di contagio che mostrano un arretramento della diffusione del virus.

CONCERTI

Il presidente del Fvg ha anche chiesto un chiarimento al Comitato tecnico scientifico rispetto alle linee guida relative agli spettacoli dal vivo, al fine di inserire esplicitamente anche i concerti di musica leggera e gli spettacoli musicali in genere. Sino ad ora, infatti, si era sempre parlato di spettacoli in termini generici e di musica lirica o di orchestre. Se anche questa norma dovesse passare, sarebbe sancito il definitivo via libera ai concerti estivi, ammesso che le date si riescano ancora a salvare dopo lo tsunami provocato dal lockdown. Le direttive, che nelle prossime ore saranno oggetto delle ultime revisioni di dettaglio, saranno un passo in più rispetto all'ordinanza che ha consentito la riapertura della maggior parte delle attività.

MARE E MASCHERINE

Muovendosi su un altro binario, la Regione ha messo fine anche a una guerra di interpretazioni in atto sulla norma che prevede l'obbligo di indossare la mascherina protettiva solamente nei locali al chiuso, oppure anche all'aperto ma solo nell'impossibilità di rispettare il metro di distanza. In spiaggia, ha stabilito la Regione mettendo un punto alla vicenda, la mascherina serve solo a meno di un metro di distanza. La si può togliere in tutti gli altri casi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

