Anche il sindaco Alessandro Ciriani si schiera con la Questura e bacchetta i gestori dei bar che non hanno rispettato le regole. «Esprimiamo apprezzamento per il lavoro del questore e delle forze di polizia perché permette di distinguere chi rispetta le norme da chi non le rispetta. Garantire la socialità e le relazioni nei locali pubblici è fondamentale, ma bisogna farlo con la testa. È evidente che in alcuni casi c'è stata la deliberata e grave volontà di non rispettarle, per cui non si può che agire in modo deciso. In altri casi si è trattato di leggerezze, per cui mi unisco all'invito degli esercenti ad essere attenti, specie nei confronti dei ragazzi. Mi colpisce però che alcuni di questi ragazzi abbiano svolto un «tour» tra ristoranti e bar e quindi c'è da domandarsi che disponibilità economica è stata loro fornita. I genitori devono vigilare su questo e lo dico, naturalmente, senza compiere generalizzazioni. In ogni caso quello che è successo, con un ragazzo in coma etilico, fa pensare. Vanno ringraziati tutti gli esercenti, poiché parliamo di piccole macchie in una situazione generale di rispetto complessivo delle norme».

