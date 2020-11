L'ANNUNCIO

PORDENONE Tutto è iniziato lunedì notte, quando dopo una lunga giornata di lavoro il sindaco Alessandro Ciriani ha avvertito i primi sintomi. Una leggera febbre, qualche colpo di tosse, dolori alla schiena. Poi la chiamata al medico di base, il tampone e il responso, arrivato ieri mattina: positivo. Il primo cittadino del capoluogo ha il Covid. A stretto giro, altre due conferme: sono contagiati anche l'assessore Cristina Amirante e il capo di gabinetto Davide Zaninotti. In municipio c'è un focolaio, e ora partirà un'attività di tracciamento a tappeto. Il Comune resta aperto, ma le stanze frequentate dal sindaco e dalle altre persone contagiate devono essere sanificate. Sono già partiti i primi isolamenti, che colpiscono i contatti stretti del primo cittadino. L'assessore Loperfido è risultato negativo al test.

LA TESTIMONIANZA

«Non credo - spiega Alessandro Ciriani - che il contagio debba essere cercato al di fuori dell'ambiente di lavoro. Tutto sembra essere nato qui, in municipio. Ho sempre rispettato rigorosamente le norme, ma a causa del mio ruolo vedo molte persone, che ora saranno tutte avvisate. Oggi (ieri, ndr) la febbre è scesa. Ho un po' di tosse e dolore alle ossa. Altri collaboratori sono già risultati negativi. Se i sintomi rimarranno questi potrò continuare a lavorare, speriamo che la situazione non peggiori». In mattinata Ciriani si era rivolto alla cittadinanza su Facebook: «Care amiche e cari amici, visto che alcuni miei collaboratori lamentavano sintomi influenzali, mi sono sottoposto al tampone. Purtroppo, è risultato positivo. Le mie condizioni sono buone e spero restino così per permettermi di seguire da casa tutti le cose che dovevo fare in municipio. Il morale, come sempre, resta alto». Successivamente il sindaco ha ringraziato le persone che con il passare delle ore hanno manifestato affetto e vicinanza: «Desidero salutarle tutte al più presto - ha spiegato -. Il sindaco c'è, non è in formissima ma c'è».

SUI SOCIAL

Anche i membri dell'opposizione, come ad esempio il consigliere del Pd Nicola Conficoni, hanno augurato una pronta guarigione al sindaco Ciriani. Sui social, invece, c'è chi si è lasciato andare a delle battute di cattivo gusto. «È il kharma», ha sentenziato un utente del gruppo Sei di Pordenone se...uncensored. Altri, invece, hanno ironizzato sulla necessità di fare il tampone anche alle 3.500 persone che il 28 ottobre avevano manifestato con il sindaco in piazza XX Settembre, pur non sussistendo (viste le tre settimane ormai passate) il minimo criterio epidemiologico per connettere i due eventi. «Chi trova il tempo per dell'ironia spicciola - ha tagliato corto Ciriani - si commenta da solo. Si tratta di mascalzonate inaccettabili».

GLI ALTRI

A casa, in isolamento e positivi, ci sono anche l'assessore Cristina Amirante e il capo di gabinetto Davide Zaninotti. «Attualmente - ha raccontato Amirante - mi sento letteralmente sotto un treno. La febbre è alta ma non ho tosse. Già venerdì pomeriggio - rivela - avevo lavorato da remoto». Così come da remoto sono andati in scena sia il consiglio comunale che l'ultima seduta di giunta. Fatti, questi, che hanno limitato per ora la propagazione del contagio. In serata i sindacati hanno chiesto l'allontanamento provvisorio e lo smart working per tutti i dipednenti venuti a contatto con i contagiati, raccomandando anche la riduzione del ricevimento al pubblico.

Marco Agrusti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA