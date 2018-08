Anagrafe felina, sportello sperimentale da settembre

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SPERIMENTAZIONEPORDENONE Tutto pronto per l'avvio, in forma sperimentale, dell'anagrafe felina, a partire da settembre e fino alla fine del prossimo mese di marzo. Rivolgendosi all'apposito sportello, i proprietari di gatti potranno fornire i dati relativi ai propri felini, alla loro cessione, trasferimento o decesso. Il Comune di Pordenone ha infatti presentato richiesta alla Regione per avviare l'anagrafe felina per i gatti di proprietà, con l'obiettivo di poter disporre di un censimento dei gatti presenti sul territorio comunale per...