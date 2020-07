ANAGRAFE

CITTADINO INDIANO

CAMBIA COGNOME

Il cittadino di origine indiana Rajat Kumar, figlio di Satpal Kumar, nato a Samlehri, Tehsil Saha, Ambala Haryana, India, ha modificato il suo nome in Rajat (nome) Thakur (cognome).

CINEFORUM ZAPATA

L'IMPEGNO POLITICO

DI GIAN MARIA VOLONTÉ

Continuano le proiezioni al Cineforum di Caffè Zapata, nella nuova sede di via Ungaresca 3/B, dedicate all'impegno dell'attore Gian Maria Volontè sui temi della politica e della società. Il 24 luglio verrà proiettato Sacco e Vanzetti (1971); il 31 luglio La classe operaia va in paradiso (1971); il 7 agosto Ogro (1979). Proiezioni alle 21. Entrata libera con obbligo di mascherine.

A VILLANOVA

GIORNATA PER MANDELA

OPUSCOLO SUI DIRITTI UMANI

Ricorre oggi la Giornata Mondiale per Nelson Mandela e per l'occasione, nel fine settimana, i volontari dell'Associazione per i Diritti Umani e la Tolleranza Onlus effettueranno la distribuzione dell'opuscolo Che cosa sono i Diritti Umani?. Il libricino, che verrà consegnato nelle cassette delle lettere degli abitanti del quartiere di Villanova, contiene la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani promulgata il 10 dicembre 1948 dalle Nazioni Unite.

ANIMALI

OGGI APPUNTAMENTO

CON I VETERINARI

Il negozio Maxi Zoo di Pordenone osdpita oggi, alle 15, Meet the vet, l'appuntamento con il team di veterinari Pet Pro. I visitatori potranno ricevere una consulenza personalizzata e gratuita sulla salute dei loro amici a quattro zampe.

